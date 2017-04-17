Referandum sonuçları İsveç basınında

Türkiye’de dün gerçekleştirilen refarandum sonuçlarını birinci sayfalarında manşetten duyuran İsveç gazeteleri evet cephesinin çok az farkla kazandığını duyurarak oylama sonuçları sonrasında "toplumda ayrışmanın artabileceği" ortak değerlendirmesinde bulundular.

"ERDOĞAN GALİP İLAN EDİLDİ"

İsveç’in en büyük gazetelerinden Dagens Nyheter "Başkan Erdoğan galip ilan edildi" başlığını kullandığı haberinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Huber Köşkü önünde toplanan halka yaptığı konuşmada söylediği "Tek vatan, tek devlet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" sözlerini öne çıkardı.

"AB ÜYELİĞİ KAPISI KAPANDI"

Dagens Nyheter gazetesinin haberlerinde oylama sonuçları ile ilgili yapılan değerlendirmelerde "AB üyelik görüşmelerinin kapısı kapanmasa da, AB üyeliği kapısı kapandı" yorumu yapıldı.

"AYRIŞMA ARTACAK"

Seçim sandıklarının açılmasından sonra sayım sonuçlarını internet sayfasından canlı olarak duyuran İsveç televizyon kanalı SVT, "Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü iktidar için evet" başlığı kullanılarak politik yorumcuların "ayrışma artacak" değerlendirmeleri alt haberde duyuruldu.