Referandum torbaları hazır

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan’da yapılacak referandum için ihtiyaç duyduğu 350 bin adet seçim torbası ile 450 bin adet mühür torbası, Denizli’de bulunan Bozkurt Kadın Açık Cezaevindeki mahkumlar tarafından dikildi.

Türkiye’nin ilk müstakil kadın cezaevi olan Bozkurt Kadın Açık Cezaevindeki hükümlü kadınlar 2005 yılından bu yana YSK’nın seçim torbası ihtiyacını karşılıyor. Cezaevinde, seçim torbalarının yanı sıra resmi ve özel kuruluşlar için de tekstil, dokuma ve unlu gıda mamulleri üretimi yapan kadınlar, 350 bin seçim torbası ile 450 bin mühür torbası üretimini tamamladı. Kadınların ürettiği seçim ve mühür torbaları 9 Şubat tarihi itibariyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edildi.





FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYORLAR

Adeta bir fabrika gibi çalışan cezaevinde bulunan 157 kadın hükümlü tarafından 2016 yılında, Sağlık Bakanlığına bağlı Somali Mogadişu Eğitim ve Araştırma Hastanesin için 35 binin üzerinden hasta yatağı kılıfı dikilerek, 70 bin dolarlık ilk ihracat gerçekleştirildi.

Tek kız çocuk eğitim evi olan Bozkurt Kadın Açık Cezaevinde, meslek sahibi olmayan hükümlüler, cezaların infazı sırasında yeteneklerine uygun iş yurdu atölyelerinde çalıştırılarak, ceza bitiminde Cumhuriyet Başsavcılığı onaylı, ‘Meslek Sahibi Katılım Belgesi’ veriliyor.

Kadın hükümlüler, cezaevi içerisinde bulunan tekstil, dokuma ve unlu mamuller gıda atölyesi ile kantin, kuaför ve çay ocağı iş kollarında faaliyet gösteren atölyelerde sigortalı olarak çalışıyor. Tekstil atölyesinde nevresim takımı, bordürlü el havlusu, mutfak havlusu, pike, bornoz gibi ürünlerin dikimini yapan hükümlü kadınlar dokuma atölyesinde el dokuma şal, fular, peştamal, perde, unlu mamulleri ve gıda atölyesinde ise, simit, poğaça, açma, kurabiye, kuru pasta üretimi gerçekleştiriyor.





DİL KURSU DA VERİLİYOR

Meslek kazandırma ve üretim faaliyetlerinin yanında talebe göre açılan dil kurslarıyla da hükümlülere büyük bir avantaj sağlayan Bozkurt Kadın Açık Cezaevinde sosyal ve kültürel faaliyetler ile kütüphane çalışmaları kapsamında çalışmalar yapılarak, 1. ve 2. kademe okuma yazma kursu, İngilizce kursu, Kur’an-ı Kerim kursu, bilgisayar kursu, web tasarım kursu, pasta kursu gibi eğitim kursları bulunuyor. Anne olan veya anne adayı olan kadın hükümlülere ise, 0-6 yaş okul öncesi çocuk eğitim gibi kursları da içinde barındırıyor.