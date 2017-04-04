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Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

ORC Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmenlerin nabzını tuttu.

04.04.2017 - 11:55
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Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

ORC'nin son anketine göre 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki makas 11 puan açılmıştı.

Evet diyenler yüzde 55,4; Hayır diyenler ise yüzde 44,6 oranındaydı.

3 BÜYÜKŞEHİR ANKETİ

ORC şimdi de aboneleri için ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında büyükşehirlerin potansiyelini araştırdı.

Buna göre İstanbul'da 4500 seçmenle, Ankara'da 2750 seçmenle ve İzmir'de 2120 seçmenle yapılan ankette ortaya çıkan oranlar şöyle.

İSTANBUL

EVET: 55,0 HAYIR: 45,0

ANKARA

EVET: 58,7 HAYIR: 41,3

İZMİR

EVET: 41,9 HAYIR: 58,1

Bu arada ORC'ye göre büyükşehir oylarının dışında referanduma ilişkin 3 gelişme var;

KARARSIZLAR 'EVET' DİYOR

* Kararsız oranı %4 - %5 bandına düşmüş durumda. Kararsızların eğilimi netleştikçe evet oyları yükseliyor.

YURT DIŞINDA EVET ORANI YÜZDE 70 DOLAYINDA

*Yurt dışında sandığa gitme oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor. Yurt dışında Evet oranı yüzde 70 dolayında.

YURT DIŞI OYLARI 'EVET'İ BEKLENENİN ÜZERİNE ÇIKARABİLİR

*Yurt dışından gelecek oyların ve henüz Türkiye'de kararını vermemiş olan seçmenlerin (%72'si EVET'e yakın) etkisiyle 16 Nisan'da Evet oyları tahmin edilenin üzerinde çıkabilir.

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