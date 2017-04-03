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Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

İngiltere merkezli şirketin yaptığı ankete göre; 'evet' oyları yüzde 61.4'e çıktı.

03.04.2017 - 10:56
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Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

16 Nisan'da yapılacak referanduma 13 kala, yapılan anketlerle seçmen nabzı yoklanıyor.

Avrupa da, Türkiye'de yapılacak referandumun sonuçlarını merakla bekliyor. Sonuçlara etki etmek isteyen Avrupa, tüm çabalarına rağmen 'evet' oylarının önüne geçemedi.

İNGİLİZLERİN REFERANDUM ANKETİ

Londra merkezli teknoloji firması Qriously, yaptığı referandum anketinin sonuçlarını yayınladı.

EVET OYLARI FIRLADI

Anket sonuçlarına göre; 'evet' oyları yüzde 61.4'e kadar yükseldi. 'Hayır' oyları ise yüzde 38.6'da takıldı.

OY HARİTASI

Referandum sonuçlarına göre çıkarılan 'evet-hayır' haritasında, 'Evet' oylarının Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştığı görülüyor.  'Hayır' oyları ise, Ege Bölgesi'nde yoğunlaştı.

Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

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CHP'li vekil: Evet çıksa bile sizi denize dökeriz haberi

Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

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