Referanduma 31 gün kala son anket

Son olarak referandumla ilgili yapılan anket sonuçlarını paylaşan Argetus Araştırma Şirketi Başkanı Erol Erdoğan, 'Evet' oylarında yükseliş olduğunu söyledi.

YÜZDE 56 'EVET' DEDİ

Referandumda ne oyu kullanacakları sorusuna katılımcıların yüzde 53-56'sı 'Evet' oyu verdi, yüzde 44-47'si ise 'Hayır' oyu verdi. Referandum zamanı yaklaştıkça kararsızların oranının da gittikçe azaldığı görüldü.

'HAYIR' CEPHESİ SEÇMENLERİ CHP VE HDP'DEN

Anket firmasının yaptığı referandum anketi sonuçlarına göre Hayır cephesinin ana gövdesini CHP ve HDP seçmeni oluşturuyor. Argetus Araştırma Şirketi'nin yaptırdığı son referandum anketi sonuçlarında halk referandum sürecini yüzde 90 oranla en çok televizyonlardan takip ettiğini belirtiyor.