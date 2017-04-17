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Referandumda 25 bin hasta sandığa taşındı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 25 bin 359 hastaya sandık hizmeti verildi.

17.04.2017 - 15:13
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bakan

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatı üzerine, dün yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla, oy kullanmak için sandığa gidemeyen vatandaşlara, evde sağlık hizmetleri ekiplerince sandık hizmeti verildi.

HASTA NAKİL ARAÇLARIYLA SANDIĞA GİTTİLER

Türkiye genelinde 7 bin 500 evde sağlık hizmeti personeli ve 3 bin 480 aracın görev yaptığı halk oylamasında, sandığa gidemeyen vatandaşlar, oy kullanacakları sandıklara hasta nakil araçlarıyla taşındı.

TOPLAM 25 BİN HASTA TAŞINDI

Halk oylaması esnasında, illerdeki evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezleri oy kullanma saatleri süresince açık tutuldu.

Talepte bulunan hastalar, evde sağlık hizmeti sunan hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere, sağlık personelleri eşliğinde götürüldükten sonra tekrar evlerine bırakıldı.

Evde sağlık hizmeti alan 18 bin 38 ve hastanede yatarak tedavi gören 7 bin 321 olmak üzere toplamda 25 bin 359 hastanın sandığa götürülerek oy kullanması sağlandı.

İstanbul'da bin 626 hasta, Ankara'da 510, İzmir'de bin 309, Van'da ise 344 hasta, evde sağlık hizmetleri araçlarıyla oy kullanacakları okullara götürüldü.

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