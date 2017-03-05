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Referandumda sandığa ilgi artıyor

Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 87.9'u "Mutlaka sandığa gideceğim, oyumu kullanacağım" diyor.

05.03.2017 - 09:47
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Referandumda sandığa ilgi artıyor

A&G’nin 3 bin denekle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

ARAŞTIRMA 42 İLDE YAPILDI

Milliyet'te yer alan habere göre araştırma, 25-27 Şubat 2017 günleri Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgede, 42 ilde, 126 mahalle-köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 1.511’i kadın, toplam 3 bin 27 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.

YÜZDE 87,9 SANDIĞA GİDECEK

Araştırmada halka sorulan "Yapılacak referandumda sandığa gidecek misiniz?" sorusuna yüzde 87.9'u "Mutlaka sandığa gideceğim, oyumu kullanacağım" yanıtını verdi.

Referandumda sandığa ilgi artıyor

 

ARAŞTIRMA KAPSAMINDA GİDİLEN İLLER

Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van ve Zonguldak.

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