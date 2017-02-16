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Reina canisinin yasak aşkı hamile çıktı

DEAŞ'lı terörist Fransız Traore'nin Reina'yı kana bulayan Mashharipov'dan hamile olduğu ortaya çıktı.

16.02.2017 - 08:51
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Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Masharipov'un tutuklanan eşi Zarina Nurulayeva'nın yanı sıra DEAŞ hücresinden Tene Traore ile dini nikah kıydığı ortaya çıkmıştı.

1,5 AYLIK HAMİLE

Reina saldırısı öncesi caniyle birlikte olan Fransız vatandaşı Traore'nin 1,5 aylık hamile olduğu belirlendi.

Reina canisinin yasak aşkı hamile çıktı

Habertürk'ün haberine göre; saldırı talimatını veren Ebu Cihad'la bağlantılı Traore ile Somali ve Mısırlı kadınlar da İstanbul Esenyurt'taki evde yakalanan 5 DEAŞ'lı dün terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüsten tutuklandı.

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