Reina canisinin yasak aşkı hamile çıktı

Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Masharipov'un tutuklanan eşi Zarina Nurulayeva'nın yanı sıra DEAŞ hücresinden Tene Traore ile dini nikah kıydığı ortaya çıkmıştı.

1,5 AYLIK HAMİLE

Reina saldırısı öncesi caniyle birlikte olan Fransız vatandaşı Traore'nin 1,5 aylık hamile olduğu belirlendi.

Habertürk'ün haberine göre; saldırı talimatını veren Ebu Cihad'la bağlantılı Traore ile Somali ve Mısırlı kadınlar da İstanbul Esenyurt'taki evde yakalanan 5 DEAŞ'lı dün terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüsten tutuklandı.