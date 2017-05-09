Reina katliamcısı ile ilgili istenen ceza belli oldu

Ortaköy'de yılbaşı gecesi 39 masum insan hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı katil Abdulkadir Masharipov hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

MASHARİPOV BİR NUMARALI SANIK

Şüpheli Masharipov'un aralarında bulunduğu 57 şüpheli hakkında 149 sayfalık iddianame hazırlandı. Katil Masharipov'un eylem talimatını Rakka'daki Ebu Cihad kod adlı İslam Atabiev isimli DEAŞ emrinden aldığı anlatılan iddianamede, Masharipov bir numaralı sanık olarak yer aldı.

Reina katliamcısı Mahsaripov hakkında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 bin 397 yıla kadar hapis cezası istendi.