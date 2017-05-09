taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.423
USD
3,6085
EURO
3,9322
ALTIN
142,10
PETR
49,5100

Reina katliamcısı ile ilgili istenen ceza belli oldu

Katil Şüpheli Masharipov’un aralarında bulunduğu 57 şüpheli hakkında 149 sayfalık iddianame hazırlandı..

09.05.2017 - 13:59
  1. Haberler
  2. Gündem

1

Ortaköy'de yılbaşı gecesi 39 masum insan hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı katil Abdulkadir Masharipov hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

MASHARİPOV BİR NUMARALI SANIK

Şüpheli Masharipov'un aralarında bulunduğu 57 şüpheli hakkında 149 sayfalık iddianame hazırlandı. Katil Masharipov'un eylem talimatını Rakka'daki Ebu Cihad kod adlı İslam Atabiev isimli DEAŞ emrinden aldığı anlatılan iddianamede, Masharipov bir numaralı sanık olarak yer aldı.

Reina katliamcısı Mahsaripov hakkında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 bin 397 yıla kadar hapis cezası istendi.

Reina katliamcısı ile ilgili istenen ceza belli oldu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

59
FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

63
CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

314
Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

91
Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

130
Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

95
Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM