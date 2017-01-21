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Reina katliamcısı Müslümanım diyemedi

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov, emniyetteki sorgusunda "Müslüman mısın?" sorusuna cevap vermedi.

21.01.2017 - 08:56
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Reina katliamcısı Müslümanım diyemedi

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübünü kana bulayan Abdulkadir Masharipov'un emniyetteki sorgusu sürüyor.

CEVAP VERMEDİ

DEAŞ'lı terörist, sorgu sırasında tüm soruları yanıtlarken, "Müslüman mısın?" sorusuna cevap vermedi. Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; polis ekipleri bu soruda ısrar etse de cevap alamadı.

OPERASYONUN AYRINTILARI

Esenyurt'taki operasyona dair detaylar da netleşiyor. Teröristi yakalamak için 2 bin polisin yanı sıra 50 MİT görevlisi de sahada iz sürdü. Operasyon gecesi ise evin silah kontrolü için termal kamerayla izlendiği öğrenildi.

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