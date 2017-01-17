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Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonda oğlu ile birlikte yakalandı.

17.01.2017 - 00:10
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Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya silahlı saldırı düzenleyen terörist Abdulkadir Masharipov, 39 kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı.

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

(Yakalanan terörist)

İSTANBUL ESENYURT'TA YAKALANDI

Polis tarafından Türkiye'nin her yerinde aranan terörist, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla İstanbul Esenyurt'ta bir DEAŞ hücresinde yakalandı. Teröristle birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı. Yapılan operasyonda teröristin 4 yaşındaki oğlu da yakalandı.

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

(Teröre yardım ve yataklık eden teröristin arkadaşı)

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı VİDEO

Ayrıntılar gelecek..

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