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Reina saldırganı için özel ekip kuruldu

Reina'yı kana bulayan teröristin yakalaması için 90 bin saat güvenlik kamera kaydının incelendiği öğrenildi.

DHA | 10.01.2017 - 19:21
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Ortaköy’de bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı düzenleyerek 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov isimli teröristin yakalanmasına ve ilişkilerini deşifre etmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

ÖZEL EKİP ÇALIŞIYOR

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, teröristin geldiği ve kaçtığı güzergah ile birlikte, gece kulübünün içerisinde, gece kulübünün çevresinde ve diğer illerde bulunan çok sayıda güvenlik kamerasından görüntü alındı.

90 BİN SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Alınan görüntülerini incelemek için özel ekip kuruldu. Özel ekibin yoğun çalışma sonucu 90 bin saatlik görüntüyü incelediği öğrenildi.

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