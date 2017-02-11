taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Reina saldırganı tutuklandı

Yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

11.02.2017 - 16:56
  1. Haberler
  2. Gündem
Reina saldırganı tutuklandı

Reina saldırganı tutuklandı

Ortaköy Reina'ya terör saldırısını gerçekleştiren ve 39 kişiyi katleden Özbekistan vatandaşı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli şüpheli Abdulkadir Masharipov, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek’, 39 kez nitelikli adam öldürme’ , ‘DAEŞ terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘ruhsatsız vahim nitelikli silah bulundurma’ suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

TUTUKLANDI

Mahkeme, saldırgan Masharipov'un tutuklanmasına karar verdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

109
Trump'ın Türk danışmanı konuştu

Trump'ın Türk danışmanı konuştu

124
Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı

Aranan FETÖ’cü pilot binbaşı Edirne’de yakalandı

219
Bahçeli en sevdiği oyuncuyu açıkladı

Bahçeli en sevdiği oyuncuyu açıkladı

100
Mehmetçik kar üzerinde namaz kıldı

Mehmetçik kar üzerinde namaz kıldı

255
Taksim'e cami projesini üstlenen işadamı

Taksim'e cami projesini üstlenen işadamı

101
Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM