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Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

Gece yapılan operasyonla yakalanan Reina saldırganının kaldığı evden 3'ü kadın 5 terörist çıktı.

17.01.2017 - 01:52
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İstanbul Esenler'de bir siteye düzenlenen operasyonla yakalanan teröristlerin görüntüleri:

Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

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