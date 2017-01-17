Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.

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700 kiloluk çelik kasayı 40 saniyede çaldılar

Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında 5 kişinin, 250 bin lira ile çek ve senetlerin bulunduğu kasayı çaldığı an güvenlik kamerasına yansıdı.