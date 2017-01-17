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Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler
Gece yapılan operasyonla yakalanan Reina saldırganının kaldığı evden 3'ü kadın 5 terörist çıktı.
17.01.2017 - 01:52
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İstanbul Esenler'de bir siteye düzenlenen operasyonla yakalanan teröristlerin görüntüleri:
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