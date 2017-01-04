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Reina saldırısında yaralanan Amerikalının görüntüleri

Reina saldırısında yaralanan Amerikalının ambulansa alınırken ki görüntüleri ortaya çıktı.

Ajanslar | 04.01.2017 - 22:14
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Reina saldırısında yaralanan Amerikalının görüntüleri

Serkan İnci'nin Twitter'dan paylaştığı videoda, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'deki terör saldırısında yaralanan Amerikalının ambulansa tedavi için alındığı görülüyor.

Reina saldırısında yaralanan Amerikalının görüntüleri

Görüntülerde bacağından vurulan Amerikalının korku ve acı dolu halinden çok dalga geçtiği gözlemlendi.

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"SAHTE KANI UNUTMUŞUM"

Küfürlü bir şekilde kendince espiriler yapan Amerikalı: "Ayağımdan vurulmuş olmalıydım. Sahte kanı evde unutmuşum.  Sahte kan falan yok ama ayağımdan vurulmuşum. Polisler geldikten sonra o adamı görünce çok fena yapacağım." diyerek dalga geçti.

Reina saldırısında yaralanan Amerikalının görüntüleri

Reina saldırısında yaralanan Amerikalının görüntüleri

Reina saldırısında yaralanan Amerikalının görüntüleri

Reina saldırısında yaralanan Amerikalının görüntüleri

Reina saldırısında yaralanan Amerikalının görüntüleri

Reina saldırısında yaralanan Amerikalının görüntüleri

Reina saldırısında yaralanan Amerikalının görüntüleri

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