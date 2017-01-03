Reina'da yaşananları Facebook'tan anlattı

Ukrayna'nın Rovno kentinden yaşayan ve çalıştığı firmanın yılbaşı kutlaması çerçevesinde İstanbul'a gelen, firma çalışanlarıyla birlikte yılbaşını kutlayan Nataliya Volnova, yılbaşı gecesi tanık olduğu dehşet anlarını Facebook hesabında paylaştı.

"BEN HAYATTAYIM"

Saldırının hemen ardından Facebook hesabından paylaşımda bulunan Volnova, “Teröristler biraz önce bizim şirketin yılbaşı kutlaması yaptığı kulübü ele geçirdi. Çok sayıda ölü var. Ben hayattayım! Hayattayım!” diye yazdı.

"TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Volnova, “Saldırı sonrasında beni, saklandığım masanın altından çıkartarak dışarıya ilk çıkanlardan biri olmamı sağlayan ve bu esnada ellerimi sıkıca tutan ve sırtıyla beni korumaya alan Türk polisine teşekkür ediyorum” diye yazdı.

Volnova, terör saldırısından kısa bir süre önce, Reina'daki yılbaşı kutlamasından bir görüntü çekerek Facebook hesabından paylaşmıştı.



