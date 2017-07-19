Reis ve Uyanış filminin yapımcısı tutuklandı

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişimini anlatan Uyanış filminin yapımcısı Ali Avcı, fragmanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasına silah dayandığı sahneler nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

13 Temmuz'da Bağcılar'daki evinde gözaltına alınan Avcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ

Avcı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgüt kurma yönetme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REİS FİLMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan ve kötü bir yapım olarak gösterime giren Reis filmi gişede çakılmıştı.

İKİNCİ SKANDAL FİLM

Erdoğan üzerinden para ve rant kazanmayı hedefleyen bu filmin yapımcısı, skandal bir filme daha imza attı.

15 Temmuz'un rantını yemeye çalışan yapımcı, 15 Temmuz destanını anlattığını iddia ettiği filmde, FETÖ'cü alçakların o gece yapmak istediği ancak başaramadığı ne varsa filme taşıdı.

KATLİAM SAHNESİ

Yapımcı Ali Avcı'nın yeni proje diye ortaya attığı film tam bir skandal. Öyle ki filmde, birebir benzettikleri Erdoğan ve ailesi, FETÖ'cü alçaklar tarafından korkunç bir katliama uğruyor.

Erdoğan'ın çocukları, damadı, eşi ve hatta torunu dahi darbecilerin kurşunlarına hedef oluyor ve onların cansız bedenleri filmde açıkça sahneleniyor.

Filme ait görüntülerin devamında, Erdoğan'ın başına silah bile dayadıkları görülüyor.

Reis filminin yapımcısından, skandal 15 Temmuz filmi haberi