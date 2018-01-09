Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletininin en büyük şehri olan Köln'de, su seviyesinin öğle saatlerinde kritik sınırı aşarak 8,80 metreye ulaştığı bildirildi.

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

GEMİ TRAFİĞİ AKSIYOR

Suların yükselmesiyle nehir kenarındaki kaldırımların su altında kaldığı eyalette, özellikle yüksek olan bazı yolcu ve yük gemilerinin suyun yükselmesi sonucu köprü altlarından geçemediği kaydedildi.

Almanya’da Ren Nehri taştı VİDEO

BODRUM KATLARI SU BASTI

Yetkililer bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su dolduğunu bildirirken, nehir kenarında su dolan kaldırımların da yayaların geçişini engellemek için bariyer ve emniyet şeritleri ile kapatıldığı gözlendi.

SAATTE 2 SANTİM YÜKSELİYOR

Almanya meteoroloji yetkilileri, nehrin saatte 2 santimetre yükseldiğini, akşam saatlerinde ise yükselişin durmasını beklediklerini açıkladı.

KÖLN, 90'LARDA 2 KEZ SEL YAŞADI

Köln kenti, Ren Nehri'nin yükselmesi sonucu 1993 ve 1995 yıllarında 2 büyük su baskınına maruz kalmış, baskınlar sonucu aralarında Türklerin işlettiği nehir çevresindeki iş yerlerinde büyük maddi hasar oluşmuştu.