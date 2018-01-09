taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.305
USD
3,7434
EURO
4,4800
ALTIN
158,82
PETR
67,8300

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

Almanya'da aşırı yağışlardan dolayı Ren Nehri'nin yükselmesi, nehir çevresindeki yerleşim birimlerindeki insanları su baskınlarına karşı endişelendiriyor.

AA | 09.01.2018 - 01:10..
  1. Haberler
  2. Dünya
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletininin en büyük şehri olan Köln'de, su seviyesinin öğle saatlerinde kritik sınırı aşarak 8,80 metreye ulaştığı bildirildi.

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

GEMİ TRAFİĞİ AKSIYOR

Suların yükselmesiyle nehir kenarındaki kaldırımların su altında kaldığı eyalette, özellikle yüksek olan bazı yolcu ve yük gemilerinin suyun yükselmesi sonucu köprü altlarından geçemediği kaydedildi.

Almanya’da Ren Nehri taştı VİDEO

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

BODRUM KATLARI SU BASTI

Yetkililer bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su dolduğunu bildirirken, nehir kenarında su dolan kaldırımların da yayaların geçişini engellemek için bariyer ve emniyet şeritleri ile kapatıldığı gözlendi.

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

SAATTE 2 SANTİM YÜKSELİYOR

Almanya meteoroloji yetkilileri, nehrin saatte 2 santimetre yükseldiğini, akşam saatlerinde ise yükselişin durmasını beklediklerini açıkladı.

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

KÖLN, 90'LARDA 2 KEZ SEL YAŞADI

Köln kenti, Ren Nehri'nin yükselmesi sonucu 1993 ve 1995 yıllarında 2 büyük su baskınına maruz kalmış, baskınlar sonucu aralarında Türklerin işlettiği nehir çevresindeki iş yerlerinde büyük maddi hasar oluşmuştu.

İlginizi Çekebilir
İngiltere'de kabine değişikliği
İngiltere Başbakanı Theresa May, Bakanlar Kurulunda değişikliğe giderken, 5 önemli bakan koltuklarını korudu.
Fotoğraflarını paylaşan annesini dava etti
İtalya'da yaşanan olayda, oğlunun fotoğraflarını izinsiz sosyal medyada paylaşan anne suçlu bulundu.
Rusya: Suriye'de üslerimize 13 silahlı İHA ile saldırıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki üslerine yapılan saldırıların püskürtüldüğünü öne sürdü.
Pentagon’da cinsel taciz protestosu
Pentagon metro istasyonu önünde toplanan eski askerler, ABD Savunma Bakanlığından ordudaki cinsel taciz skandallarının hesabının sorulmasını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

15
Ambulans şoförü hastayı sırtında 500 metre taşıdı

Ambulans şoförü hastayı sırtında 500 metre taşıdı

12
Rusya: Suriye'de üslerimize 13 silahlı İHA ile saldırıldı

Rusya: Suriye'de üslerimize 13 silahlı İHA ile saldırıldı

2
Barcelona'nın yeni transferi Coutinho 3 hafta yok

Barcelona'nın yeni transferi Coutinho 3 hafta yok

1
Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

0
Fotoğraflarını paylaşan annesini dava etti

Fotoğraflarını paylaşan annesini dava etti

0
Bolu’da 6 katlı iş hanında yangın

Bolu’da 6 katlı iş hanında yangın

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM