Renoir ve Rubens tabloları bulundu

İtalyan jandarması Carabineri, tabloların, Torino şehrinde bir depoda bulunduğunu açıkladı.

30 MİLYON DOLARLIK SAHTE SÖZLEŞME YAPTILAR

Carabineri'nin sanat ve eser kaçakçılığı ekibi, tabloları kuzeydeki Lombardiya bölgesinde yer alan Monza kentinde basına gösterdi.

Müfettişler, tabloların 2017'de Monza'da kendilerini alıcı gibi gösteren iki galerici tarafından çalındığını ileri sürdü.

Hırsızların, tablolar için yaklaşık 30 milyon dolar (26 milyon avro) ödeyeceklerine dair sahte sözleşme imzaladığını söyleyen müfettişler, satıcıların dikkatini dağıtan hırsızların tabloları alarak kaçtığını ifade etti.

Olayla ilgili 8 şüphelinin gözaltında olduğu kaydedildi.