taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Resmi plakalı araçların denetimi artacak

İçişleri Bakanlığı, resmi plakalı araçlara yönelik denetimin artırılmasını, ayrıcalık tanınmadan kontrole tabii tutulmasını istedi.

30.07.2017 - 10:29
  1. Haberler
  2. Gündem
Resmi plakalı araçların denetimi artacak

1

İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine gönderilen genelgede, “Aracın görev emrinin olup olmadığı, nereye gideceği ve belirttiği güzergahta yer alıp almadığı” gibi soruların bulunduğu “Resmi Taşıt Denetleme Formu” düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.

RESMİ TAŞIT SAYISI HER GÜN ARTIYOR

Hürriyet'ten Fazıl Kızılkoyun'un haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla gönderilen, “Resmi Taşıt Denetimleri” konulu genelgede, kurumlardaki resmi taşıt sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, trafik kazalarına karışma oranlarının azaltılması amacıyla, denetimlerin etkin yürütülmesine vurgu yapıldı.

KAMU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI DENETLENECEK

Genelgede, konunun trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve verimliliği yönünden de önemli olduğu belirtildi.

Resmi plakalı araçların denetimi artacak

RESMİ PLAKALI ARAÇLARA AYRICALIK YOK

Resmi taşıtların devlet malı olması nedeniyle, konunun idari ve adli bir boyutunun da bulunduğu da hatırlatılırak, bu taşıtların, belirlenen esaslar doğrultusunda kullanılması için trafik polisi ve jandarma trafik timlerinin, denetimler sırasında resmi taşıt ve sürücülerine, ayrıcalık tanınmadan kontrol edilmesi istendi.

GÖREV EMRİ YOKSA CEZA KESİLECEK

Kontroller esnasında, her resmi taşıt için, “Görev emrinin olup olmadığı”, “nereye gideceği”, “belirttiği güzergahta yer alıp almadığı”, “görevli personelin araçta bulunup bulunmadığı”, “Aracın camında ve ilgili yerlerde ilgili yazıların olup olmadığını” sorgulayan “Resmi Taşıt Denetleme Formu” düzenlenmeye devam edilmesine istendi.

Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için düzenlenen formun bir nüshası aracın kayıtlı olduğu kuruluşun o ildeki en büyük amirine (Bakanlıklara ait taşıtlar için ilgili Bakanlığa), bir nüshası ise mahallin en büyük Mülki İdare Amirine, kontrolü takip eden 3 gün içinde gönderilmesi talimatı verildi.

İlginizi Çekebilir
Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Hakkari Bayköyü Testere Tepe bölgesinde 1 askerin şehit olduğu bildirildi.
Murat Bardakçı Kudüs'ün İngilizlere verilmesini anlattı
401 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Kudüs, 1917'de İngilizlere teslim edildi..
Mikdat Kadıoğlu: İstanbul'a aşırı sıcaklar geliyor, kaçın
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbulluları 30 Temmuz'dan sonrası için uyardı; Mümkün olsa Kuzey'e kaçar bir hafta dönmem..
Venezuela Büyükelçisinden Avrupa'ya FETÖ tepkisi
Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kime hizmet ettiğini bildiklerini belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

66
FETÖ'cü savcıdan 15 Temmuz'da direnen halka hakaret

FETÖ'cü savcıdan 15 Temmuz'da direnen halka hakaret

51
Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

51
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

58
Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı

44
Ankara Valisi: Suriyeli provokasyonu yapan ajanlar var

Ankara Valisi: Suriyeli provokasyonu yapan ajanlar var

63
Merkel'in yardımcısı: Türkiye'ye AB fonunu dondurun

Merkel'in yardımcısı: Türkiye'ye AB fonunu dondurun

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM