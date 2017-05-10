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Retweet rekoru yemek aşkıyla geldi

ABD’li lise öğrencisi ünlü bir fast food zinciri'den bir yıllık ücretsiz tavuk nugget isteği tüm dünyada dikkat çeken bir tweet haline geldi

10.05.2017 - 11:40
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Bu istek, 3.42 milyon retweet ile Ellen DeGeneres’ın ünlü selfie Tweet’ini geride bırakarak resmi olarak tüm zamanların en çok retweet edilen Tweet’i oldu.

Nevada eyaletinde yaşayan Carter Wilkerson geçtiğimiz ay Amerikanın ünlü fast-food zincirinden bir yıl boyunca ücretsiz nugget kazanmak için tweetinin kaç kere retweet edilmesi gerektiğini sordu.

Retweet rekoru yemek aşkıyla geldi

Gelen cevap ise ulaşılması çok güç görünen "18 milyon retweet" oldu.
Bu cevapla azmi kırılmayan Amerikalı lise öğrencisi Wilkerson "Bu işi olmuş bilin" diyerek meydan okumasının ardından "Bana yardım edin. Bu kişinin nuggetlere ihtiyacı var" başlığıyla Twitter kullanıcılarının desteğini istedi.
Amerikalı genç 18 milyonluk ’retweet’ meydan okumasına erişemese de 3.44 milyon retweet ve 900 bin beğeni ile tüm zamanların tweeti en fazla retweetlenenen kişisi ünvanını kazandı.

Retweet rekoru yemek aşkıyla geldi

Daha önce 2014 yılında Ellen DeGeneres’in Oscar selfisi en çok retweetlenen tweet ünvanını kazanmıştı.
Carter Wilkerson’un meydan okumasına Apple Music, Microsoft, Amazon, Google ve Twitter'ın kendisi de dahil olmak üzere küresel şirketler ile Breaking Bad topluluğunun yıldızı Aaron Paul’un da aralarında bulunduğu ünlülerde destek verdi.
Wilkerson'un gayretini kabul eden fast food zinciri, lise öğrencisi genci bir yıl boyunca ücretsiz nuggets ile ödüllendirerek hayır işlerine 100.000 dolar bağışta bulunma kararı aldı.
Fast food zincirinin sözcüsü ise; "Carter'dan meydan okumamıza böyle bir yanıt beklemiyorduk ve aldığı ezici desteği tahmin edemedik." diye konuştu.

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