Düzenlenen hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bölgeden henüz bir bilgi gelmedi.

20 KEZ SALDIRI DÜZENLENDİ

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağının şu ana kadar 20 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Rusya, İdlib bölgesine operasyon hazırlığı yapan Beşşar Esad'a destek veriyor.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin'den son dakika olarak yapılan açıklamada, "İdlib'deki son durum Tahran Zirvesi'nde ele alınacak. Trump'ın uyarıları sorunun çözümü için yardımcı değil. İdlib'deki teröristler Rus üsleri için tehdit, barış sürecini etkiliyor." denildi.

İDLİB İRAN'DAKİ ZİRVEDE KONUŞULACAK

İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.

3.5 MİLYON SİVİL YAŞIYOR

Muhaliflerin son kalesi olan idlib ve çevresinde 3.5 milyon sivil yaşıyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor.

Rusya İdlib'e saldırı düzenledi VİDEO