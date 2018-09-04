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Rusya İdlib'e saldırı düzenledi

Rus savaş uçakları 22 günün ardından İdlib'e hava saldırıları düzenlemeye başladı.

REUTERS | 04.09.2018 - 14:14..
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Rusya İdlib'e saldırı düzenledi

Düzenlenen hava saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bölgeden henüz bir bilgi gelmedi.

20 KEZ SALDIRI DÜZENLENDİ

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağının şu ana kadar 20 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Rusya, İdlib bölgesine operasyon hazırlığı yapan Beşşar Esad'a destek veriyor.

Rusya İdlib'e saldırı düzenledi

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin'den son dakika olarak yapılan açıklamada, "İdlib'deki son durum Tahran Zirvesi'nde ele alınacak. Trump'ın uyarıları sorunun  çözümü için yardımcı değil. İdlib'deki teröristler Rus üsleri için tehdit, barış sürecini etkiliyor." denildi.

Rusya İdlib'e saldırı düzenledi

İDLİB İRAN'DAKİ ZİRVEDE KONUŞULACAK

İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.

Rusya İdlib'e saldırı düzenledi

3.5 MİLYON SİVİL YAŞIYOR

Muhaliflerin son kalesi olan idlib ve çevresinde 3.5 milyon sivil yaşıyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor.

Rusya İdlib'e saldırı düzenledi

Rusya İdlib'e saldırı düzenledi VİDEO

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