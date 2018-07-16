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Reuters: YPG'li teröristlerin tümü Münbiç'i terk etti

Suriye'nin Münbiç kasabasında denetimi sürdüren yerel milis güçleri, en son YPG'li teröristin de dün itibariyle Münbiç'ten çıktığını açıkladı.

REUTERS | 16.07.2018 - 09:15..
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Bu gelişme, Türkiye'nin uzun süredir gerçekleşmesini istediği bir koşuldu.

Reuters'ın haberine göre yerel milis güçlerinin dün yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi: "Münbiç Askeri Konseyi, kalan son grup askeri danışmanların (YPG) da, güçlerimizin askeri eğitim ve hazırlık çalışmalarını tamamlayarak 15 Temmuz 2018 günü (Menbiç'ten) çekilmelerini tamamladığını duyurur."

SDF, Münbiç'te YPG'li terörist bulunmadığını, sadece terör örgütü YPG'nin danışmanlarının görev yaptığını söylüyordu.

ABD TÜRKİYE ANLAŞMASI

Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra geçen ay Münbiç konusunda bir anlaşmaya vardılar. Buna göre terör örgütü YPG Menbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasabada ve çevresinde güvenlik ve istikrarı birlikte tesis edecekler.

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