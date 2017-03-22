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Reyhanlı'da 1 asker şehit

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bükülmez Karakolu'nda görevli asker, nöbet sırasında Suriye'deki PYD bölgesinden açılan ateş sonucu şehit oldu.

22.03.2017 - 10:59
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Reyhanlı'da 1 asker şehit

PYD BÖLGESİNDEN AÇILAN KESKİN NİŞANCI ATEŞİ İLE ŞEHİT OLDU

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bu sabah saat 08.45 sularında 2'nci Hudut Alay Komutanlığı, Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir askerin, nöbet görevi esnasında Suriye'deki PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit olduğu belirtildi.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Söz konusu bölgeye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında ateş açılarak misliyle mukabelede bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, şehit asker için Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Türk milletine başsağlığı dilendi.

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