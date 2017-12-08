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Reza Zarrab davasında FETÖ rezilliği

Reza Zarrab'ın ABD'de devam eden mahkemesinde avukat Cathy Ann Fleming, FETÖ'yü bombalı saldırı yapmayan ve terör örgütü olmayan bir grup olarak niteledi.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 06:24..
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Reza Zarrab davasında FETÖ rezilliği

Avukat Cathy Ann Fleming, New York'taki mahkemede tanık olmayı kabul eden Reza Zarrab'a, Türkiye'deki farklı kesimleri ve siyasi grupları sordu. Zarrab ise avukat Fleming'e "politika analisti değilim" cevabını verdi.

Reza Zarrab davasında FETÖ rezilliği

ZARRAB'A FETÖ SORUSU

Fleming, "Gülen cemaatini duydunuz mu?"

Zarrab, "Evet"

Sözlerine devam eden Zarrab, "Farklı gruplar onlar için farklı isimler kullanıyor. Bu nedenle, onlar siyasi bir grup mu, dini bir grup mu, yoksa terör örgütü mü bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Reza Zarrab davasında FETÖ rezilliği

FETÖ'YÜ AKLAMAYA ÇALIŞTI

​Fleming, Reza Zarrab'ı FETÖ'nün 'bombalı saldırı yapmadığını ve bunun için de terör örgütü olmadığını' kabul etmesini sağlamaya çalıştı.

Zarrab da bu tavır karşısında, "O konuda anlaşamayız, çünkü ben onların ne yaptığını bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.

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