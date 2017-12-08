Reza Zarrab davasında FETÖ rezilliği

Avukat Cathy Ann Fleming, New York'taki mahkemede tanık olmayı kabul eden Reza Zarrab'a, Türkiye'deki farklı kesimleri ve siyasi grupları sordu. Zarrab ise avukat Fleming'e "politika analisti değilim" cevabını verdi.





ZARRAB'A FETÖ SORUSU

Fleming, "Gülen cemaatini duydunuz mu?"

Zarrab, "Evet"

Sözlerine devam eden Zarrab, "Farklı gruplar onlar için farklı isimler kullanıyor. Bu nedenle, onlar siyasi bir grup mu, dini bir grup mu, yoksa terör örgütü mü bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

FETÖ'YÜ AKLAMAYA ÇALIŞTI

​Fleming, Reza Zarrab'ı FETÖ'nün 'bombalı saldırı yapmadığını ve bunun için de terör örgütü olmadığını' kabul etmesini sağlamaya çalıştı.

Zarrab da bu tavır karşısında, "O konuda anlaşamayız, çünkü ben onların ne yaptığını bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.