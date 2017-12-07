Reza Zarrab'ın yatı Bodrum'da

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye’deki tüm mal varlığına el konulmasından sonra gözler Reza Zarrab’ın şirketleri, evleri ve sahip olduğu mallarına çevrildi.

TERSANEDE BEKLİYOR

Zarrab’a ait olduğu belirtilen Malta bayraklı 7 milyon euro değerindeki “60 years” adlı yat, Zarrab ABD’de tutuklandıktan sonra deniz yüzü göremedi.

2012’de suya indirilen yat, 2016’nın mayıs ayından beri bakım için çekildiği Bodrum İçmeler’deki Ağanlar Tersanesi’nde bulunuyor.

PERSONEL KOVULDU

Zarrab’ın tutuklanmasından sonra Türkiye’de bulunan malları konusunda tasarrufa gidilmesiyle 45 metrelik yat da suya indirilmedi, personelinin işine son verildi.

Bodrum Liman Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre “60 Years” adlı yatla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Malta bayraklı olan yatın Zarrab’ın el konulan mal varlıkları arasında olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yok.

YAT KİMİN ÜZERİNE...

Yatın eşi Ebru Gündeş ya da başka bir kişinin üzerinde olması halinde el koymanın yapılamayacağı belirtildi.

"60 YIL HİÇ AYRILMAYACAĞIZ"

Yatın en önemli özelliği ismi... Zarrab’ın “60 Years” adını verdiği yatı ismi, işadamının evlenirken Ebru Gündeş’e verdiği “60 yıl hiç ayrılmayacağız” sözünden geliyor. Zarrab bu sözden hareketle göğsüne “60 yıl” yazılı dövme yaptırırken, aynı ifade çiftin Kanlıca’daki yalılarının kapısında da yazılı.

Zarrab’ın Ebru Gündeş’le evlendikleri 2010 yılında yapımına başlanan lüks motor yat, 2 ay boyunca kapsamlı testlere tabi tutulduktan sonra Royal Craft Yachting tarafından Haziran 2012’de suya indirilerek Zarrab’a teslim edildi. O yıl, Monaco’daki Yat Show’da da sergilenen ‘60 Years’ın iç yerleşimi ve donanımı İstanbul Tuzla’da tamamlandı. Yatın dizaynına bakıldığında güvertesinde tavandan açılan televizyon ve dönerek bara dönüşen dolap, yine havuzlukta gösterişli elips masa görülüyor.

KİMLİK KARTI

Boyu: 45 metre 72 santimetre

Genişlik: 8 metre 30 santimetre

Kamara sayısı: 4

Motor gücü: 2*650

Seyir hızı: 11 knot n Maksimum hız: 13.2 knot

Yelken alanı: 1030 metre

Özellikleri: İçinde jet ski ve 3 tekerlekli motosiklet park alanı var. İskelede bir jakuzisi de bulunuyor. Mürettebat için de 3 kamaraya sahip.