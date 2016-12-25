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Rick Parfitt hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz rock topluluğu Status Quo'nun gitaristi ve söz yazarı Rick Parfitt 68 yaşında vefat etti.

Haber Merkezi | 25.12.2016 - 11:18
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Ünlü mizisyen grubuyla birlikte haziran ayında konser için geldiği Antalya'daki kalp krizi geçirmişti.

ÜNLÜ MÜZİSYEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Dünyaca ünlü müzisyen Rick Parfitt dün ağır bir enfeksiyon sonucu kaldırıldığı İspanya’nın Marbella şehrindeki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Menajeri Simon Porter tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Status Quo’nun gitaristi Rick Parfitt’in bugün öğle vakti hayata gözlerini yumduğunu tam olarak yıkılarak bildiriyoruz.”

Rick Parfitt hayatını kaybetti

RİCK PARFİTT KİMDİR?

1948, Surrey doğumlu müzisyen, gitar çalmaya 11 yaşında başladı. Parfitt, Francis Rossi, Alan Lancaster, John Coghlan ve Roy Lines ile 1967 yılında Statuq Quo’yu kurdu. “Rockin’ All Over The World” ve “Whatever You Want” gibi şarkılarıyla büyük başarı elde ettiler. 2015 yılında grubun tam 500 hafta boyunca Britanya listelerini zirvede tamamladığı açıklanmıştı. Eylül ayında Parfitt’in sağlık sorunları nedeniyle grup, güz turnesini gerçekleştirememişti.

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