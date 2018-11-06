Rihanna'dan Trump'a şarkı resti

Rihanna, milli marşta diz çöktüğü için Trump'ın hedefi olan ve NFL'den ceza alan Colin Kaepernick'i destekledi.

Super Bowl finali için kendisine gelen teklifi redderek Trump karşıtlığını gösteren Rihanna, bir kez daha ırkçı başkanına karşı durdu.





TRUMP'A "BİR DAHA ASLA" RESTİ

Rihanna, Trump tarafından hedef gösterilen NFL oyuncusu Colin Kaepernick'le dayanışma adına Super Bowl finalinde maç arası performansı için götürülen teklife "hayır" dedi.

ABD'de ara seçimler yaklaşırken Donald Trump'da mitinglerini hızlandırdı. Ancak mitingi için seçilen parçalardan birine Rihanna'dan tepki geldi.

Bir gazetecinin mitingde Rihanna parçasını çaldığını tweetlemesi üzerine Rihanna'dan yanıt gecikmedi.

30 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Ne benim ne de hayranlarımın bu trajik mitinglerde asla yeri yok" dedi ve Trump'ın mitinglerinde daha fazla şarkısını çalamayacağını belirtti.