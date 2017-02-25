Rio Karnavalı krizin gölgesinde başladı

Sokaklara inen siyasi partilerle ve güvenlik korkusu yaşayan halkıyla Rio Karnavalı, 24 Şubat günü resmi olarak başladı ve festival 5 gün sürecek.

ÜLKENİN KAZANÇ KAYNAĞI

Brezilya'nın diğer şehirlerinde de devam eden gösteriler, ülke için önemli bir gelenek ve turistik kazanç kaynağı olarak biliniyor.

1 TRİLYONLUK KAZANÇ SAĞLANACAK

Rio'da bu etkinlik için 1 milyona yakın ziyaretçi ve 1 trilyon dolar kazanç elde edilmesi bekleniyor.

GÜVENLİK ASKERLERE KALMIŞTI

Ülkede yakın geçmişte polisler ücretlerini alamadıkları ve yoğun mesai yaptıkları gerekçesiyle greve gitmiş, sokakların güvenliğini sağlamak askerlere kalmıştı.

GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Uyuşturucu satıcıları ve çetelerle ciddi çatışmalara sahne olan Rio ve Sao Paulo gibi kentlerde gösteriler sürüyor.