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Rio Karnavalı krizin gölgesinde başladı

Her sene Brezilya'da düzenlenen Rio Karnavalı, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal krizlerin gölgesinde start aldı.

25.02.2017 - 09:56
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Sokaklara inen siyasi partilerle ve güvenlik korkusu yaşayan halkıyla Rio Karnavalı, 24 Şubat günü resmi olarak başladı ve festival 5 gün sürecek.

Rio Karnavalı krizin gölgesinde başladı

ÜLKENİN KAZANÇ KAYNAĞI

Brezilya'nın diğer şehirlerinde de devam eden gösteriler, ülke için önemli bir gelenek ve turistik kazanç kaynağı olarak biliniyor.

Rio Karnavalı krizin gölgesinde başladı

1 TRİLYONLUK KAZANÇ SAĞLANACAK

Rio'da bu etkinlik için 1 milyona yakın ziyaretçi ve 1 trilyon dolar kazanç elde edilmesi bekleniyor.

Rio Karnavalı krizin gölgesinde başladı

GÜVENLİK ASKERLERE KALMIŞTI

Ülkede yakın geçmişte polisler ücretlerini alamadıkları ve yoğun mesai yaptıkları gerekçesiyle greve gitmiş, sokakların güvenliğini sağlamak askerlere kalmıştı.

Rio Karnavalı krizin gölgesinde başladı

GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Uyuşturucu satıcıları ve çetelerle ciddi çatışmalara sahne olan Rio ve Sao Paulo gibi kentlerde gösteriler sürüyor.

Rio Karnavalı krizin gölgesinde başladı

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