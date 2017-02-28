Rio Karnavalı'nda kaza: 35 yaralı

Karnaval geçidinin yapıldığı Sambadrome Caddesi'nde görevli yetkililer, ilk kazanın Unidos da Tijuca Samba Okulunun geçit töreni için hazırladığı aracın kısmen çökmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

35 YARALI

Kazada ikisi ağır 15 kişi yaralandı. Paraiso de Tuiuti Samba Okuluna ait aracın neden olduğu ikinci kazada ise aracın bir anda yön değiştirmesiyle demir bariyerlere sıkışan 20 seyirci yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

70 BİN KİŞİ İZLEDİ

Yaralılara müdahale edilmesi için geçit töreni bir süreliğine durduruldu.

Sambadrome'deki geçit törenini yaklaşık 70 bin kişi izliyordu.