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Rio Karnavalı'nda kaza: 35 yaralı

Brezilya'daki Rio Karnavalı'nda yaşanan iki ayrı kazada 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

28.02.2017 - 10:51
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Karnaval geçidinin yapıldığı Sambadrome Caddesi'nde görevli yetkililer, ilk kazanın Unidos da Tijuca Samba Okulunun geçit töreni için hazırladığı aracın kısmen çökmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

35 YARALI

Kazada ikisi ağır 15 kişi yaralandı. Paraiso de Tuiuti Samba Okuluna ait aracın neden olduğu ikinci kazada ise aracın bir anda yön değiştirmesiyle demir bariyerlere sıkışan 20 seyirci yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Rio Karnavalı'nda kaza: 35 yaralı

70 BİN KİŞİ İZLEDİ

Yaralılara müdahale edilmesi için geçit töreni bir süreliğine durduruldu.

Sambadrome'deki geçit törenini yaklaşık 70 bin kişi izliyordu.

Rio Karnavalı'nda kaza: 35 yaralı

Rio Karnavalı'nda kaza: 35 yaralı

Rio Karnavalı'nda kaza: 35 yaralı

Rio Karnavalı'nda kaza: 35 yaralı

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