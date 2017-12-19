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Suudi Arabistan'a Husi füzeli saldırı

İran destekli Husiler, Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze fırlattı. Füze, Arabistan'ın hava savunma sistemi tarafından imha edildi. İmha sırasında başkent patlama sesiyle çalkalandı.

REUTERS | 19.12.2017 - 13:59..
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyuldu ve dumanlar görüldü. Uluslararası haber ajanslarının flaş olarak duyurduğu bu iddianın ardından gözler Arabistan'a çevrilirken, İran destekli Husiler, Yemen'den balistik füze fırlattıklarını açıkladı.

Saldırı, Yemen'de süren iç savaşta Suudi Arabistan liderliğinde Husilere karşı savaşan koalisyonun operasyon merkezi tarafından doğrulandı.

HAVADA İMHA EDİLDİ

Operasyon merkezi, Riyad'ın güneyinde bir balistik füzenin havada imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'a Husi füzeli saldırı VİDEO

Suudi Arabistan'a Husi füzeli saldırı
Füzenin havada imha edildiği an.

TACİZ ATIŞLARI

Yemenli Husi milisleri, 2015'te iç savaş başladığından bu yana Suudi Arabistan'a yönelik füzeli saldırılarda bulunuyor, sınırları taciz ateşine tutuyor. Saldırılar yüzünden diken üstünde olan Riyadlılar, bugünkü saldırıda da büyük korku yaşadı.

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