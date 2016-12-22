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Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtının kaldırılıp, valilik alanına taşındı.

İHA | 22.12.2016 - 14:36
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Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykelinin valilik önündeki tören alanına taşınması için ekipler bu sabah işe koyuldu.

ATATÜRK HEYKELİ KALDIRILDI

Dev bir vinçle bağlanarak güvenliği sağlanan heykelin beton zemininin sökülmesi için çalışma başlatıldı.

Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

RİZE İÇİN KARA BİR GÜN

Alanda açıklama yapan ADD Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, "Bugün Rize için kara bir gündür" dedi ve şunları söyledi: "Atatürk'ü, Cumhuriyet'i hedef alan bir çalışma eyleme dönüştürüldü. Rize'nin hafızasından Atatürk'ü silmeye çalışıyorlar. Biz Rizeliler olarak bu çalışmadan rahatsızız. Atatürk'ü kaldırarak yerine çay bardağı koymak istediler." dedi.

Rize'de Atatürk anıtının kaldırılmasına tepki VİDEO

Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

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