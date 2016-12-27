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Rize'de Atatürk paylaşımına soruşturma

Rize'de Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerinde poz veren ve fotoğrafı paylaşan 2 kişi gözaltına alındı.

DHA | 27.12.2016 - 15:53
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Rize'de Atatürk paylaşımına soruşturma

Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse imzasıyla yapılan açıklamada, Rize Belediyesi tarafından Eylul ayı başında başlatılan '15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi' kapsamında Rize Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin Rize Valiliği tören alanına taşındığı hatırlatıldı.

"AHA YENİ ATANIZ"

Açıklamada şöyle denildi:

"Taşınma sırasında Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak, Atatürk heykeline benzer poz veren ve bu fotoğrafı kendi sosyal paylaşım sayfasında paylaşan M.K. ile bu paylaşımı, ‘Aha yeni Atanız’ şeklinde bir yazı ile yine kendi sosyal paylaşım sayfasında yayınlayan A.B. isimli şüpheliler hakkında, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanunu gereğince, ‘Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/7284 sayılı dosyasından soruşturma başlatılmıştır.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında şüpheliler M.K. ve A.B. gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir.”

Rize'de Atatürk paylaşımına soruşturma

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