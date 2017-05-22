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Rize'de film seferberliği

Rize'de Pakistanlı bir film şirketi tarafından çekilecek sinema filmi için hazırlıklar başladı.

22.05.2017 - 14:59
  1. Haberler
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Rize Valiliği ve Türk Hava Yolları'nın desteklediği sinema filmi için otel, özel uçak, villa ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun araç koleksiyonundan bir otomobil tahsis edildi. Çekimleri başlayan sinema filminin tanıtımı için İyidere ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize eski Milletvekili Ali Bayramoğlu, Pakistanlı film şirketi yapımcısı ve aktör Javed Sheikh, başrol oyuncuları Aditi Singh, Danish Taimur ve Saeeda Imtiaz katıldı.

Rize'de film seferberliği

"VALİ KALBİMİ ÇALDI"

Filmin yapımcılığını üstlenen Javed Sheikh, Türkiye'de Pamukkale ve Antalya'da çekim planları yaptığını dile getirerek, "Vali bey ve Ali Bayramoğlu benim kalbimi çaldı ve çekimleri bu bölgede yapmaya karar verdim. Rize çok güzel bir coğrafyaya sahip. Bundan sonra Rize’de bir filmin tamamını çekmeyi düşünüyorum" dedi.

Rize'de film seferberliği

VALİ BEKTAŞ: AĞAOĞLU EN ÖZEL ARACINI VERDİ

Rize Valisi Erdoğan Bektaş da, Rize'de film yapımcılarının aradığı her şeyin olduğunu kaydederek, "Bunu onlara anlatmamız kalmıştı. İşadamı Turgut Kıran’ın eşi Günay Kıran villasını tahsis etti, işadamı Ali Ağaoğlu araç koleksiyonundan en özel aracını filmin kullanımına verdi. THY destek verdi. Herkes bu film için seferber oldu. Bölgemizde bu tür etkinlikler olmasından mutluluk duyuyoruz." dedi.

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