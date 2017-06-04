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Rizeli başkan: Trabzonspor'un delege profili CHP'lidir

Çaykur Rizespor'un küme düşmesinden Trabzonspor'u sorumlu tutan Rize Belediye Başkanı, Trabzonspor'un delege profilini hatırlattı.

04.06.2017 - 12:28
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Rizeli başkan: Trabzonspor'un delege profili CHP'lidir

6 haftadır maç kazanamayan Bursaspor, Trabzonspor maçından galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor'u yenerek; ligde kalmak için Bursaspor'un puan kaybetmesini bekleyen Çaykur Rizespor, bu sonuçla küme düştü.

Karşılaşmanın ardından Rizeliler ile Trabzonlular arasında yaşanan tartışmalara, Rize Belediye Başkanı AK Partili Reşat Kasap da katıldı.

"TRABZONSPOR BİR KERE DE YANILT BİZİ"

"Trabzonspor bir kere de yanılt bizi" şeklinde tweet atan Rizeli başkan, Trabzonlu bir kullanıcının "Yaptığınız büyük terbiyesizlik" tepkisine de cevap verdi.

"DELEGE PROFİLİ CHP'Lİ"

Reşat Kasap, "Biz Trabzon ile Trabzonspor'u ayrı tutarız. Herkes bilir ki, kulübünüzün delege profili Trabzon'u temsil etmeyecek kadar CHP'lidir" ifadelerini kullandı.

Rizeli başkan: Trabzonspor'un delege profili CHP'lidir

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