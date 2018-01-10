Robot Sophia, bedenine kavuştu

Sophia'nın üretici firması Hanson Robotics ve Las Vegas Üniversitesi'nin uzman ve bilim insanlarının birlikte çalışması sonucu artık bir bedene sahip olan robot Sophia, kıyafet ve ayakkabılarıyla tanıtıldı.

KAMERA VE 3 BOYUTLU ALICI İLE GÖRECEK

Geçtiğimiz günlerde dünyada bir ilk olarak Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen Sophia'nın gözlerindeki kamera ve göğsünde bulunan 3 boyutlu alıcı ile çevresini görecek. Beynindeki işlemci ise gördüğü ve duyduğu sesleri algılaması ve tanımasını sağlayacak.

Robot Sophia ilk adımlarını attı ViDEO

2016 senesinde tanıtılan Sophia'ya Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmiş, böylelikle Sophia dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu ünvanını almıştı.