"SoFi" olarak adlandırılan uzaktan kumandalı bu robotik balık, ABD'li araştırmacılar tarafından üretildi. Robot balık, ismini, "Soft Robotic Fish"in kısaltmasından alıyor.

SoFi, deniz yaşamına zarar vermeden sualtı canlılarıyla birlikte yüzebildiği için doğal yaşamı hiç olmadığı kadar yakından inceleme fırsatı sağlayacak.

Silikon gövdeye sahip olan SoFi esnek kuyruğu ve hızlı hareketleriyle deniz canlıları tarafından yadırganmıyor.

Robot balık SoFi kirlenen denizleri inceleyecek VİDEO

18 METRE DERİNLİKTEN VİDEO PAYLAŞABİLECEK

SoFi akustik iletişim modülü ile hız, dönüş açısı ve dinamik dikey dalış gibi komutları algılıyor. Ayrıca balık gözü lens kameraya sahip olduğu için geniş bir görüş açısı mevcut. Bu sayede yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video çekebiliyor.

Gücünü özel bir cep telefonu bataryasından sağlayan SoFi, 40 dakika aralıksız yüzebiliyor ve 18 metre kadar derine inebiliyor.

Hala geliştirme aşamasında olan SoFi, yarı otonom şekilde yüzebiliyor.

SoFi ile çevre kirliliğinin mercan resiflerine etkileri de araştırılacak.