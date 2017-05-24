Robotlar da dokunarak hissedebilecek

ABD'deki Minnesota Üniversitesi'ndeki mühendisler robotlar için dokunma duyusuna sahip cilt üretti. Bu devrim niteliğindeki buluşta sentetik cildi araştırmacılar, sıfırdan geliştirdiği 3 boyutlu yazıcılarla meydana getirdi.

BASINÇ VE SICAKLIK ALICILARI

Sıfırdan geliştirilen dört farklı püskürtücüye sahip yazıcı, esnek robot cildinin içine basınç ve sıcaklık alıcılarını yerleştirdi.

NTV'nin haberine göre, bu alıcılar sayesinde dokunma duyusuna sahip olan robot, objeleri ne kadar sıkı kavradığını ya da yere nasıl bastığını algılayabildi.

ARTIK 5 DUYUYA SAHİPLER

Kameralar ve mikrofonlarla görme ve duyma hissine sahip olan robotlar, denge içinse akıllı telefonlarda da kullanılan alıcılardan faydalanıyor.

Uzmanlar, tat ve kokuları da algılayabilen robotların artık beş duyuya da sahip olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar dokunma hissine sahip olan robotların eskisine oranla çok daha yetenekli olacağını belirtiyor.

Yeni teknoloji ile robotların hassas işlerde çalışması ve çevreleriyle etkileşim kurabilmeleri de mümkün olacak.