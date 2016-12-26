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Robotuna aşık oldu evlenmek istiyor

Fransa'da yaşayan Lilly isimli bir kadın, kendi ürettiği robota aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söyledi.

Ajanslar | 26.12.2016 - 10:58
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İnsanlar ile fiziksel temastan hoşlanmadığını belirten Lilly, robotlara karşı ilgisi olduğunu 19 yaşındayken keşfetti.

Robot uzmanı olan genç kadın, 3D yazıcı sayesinde ürettiği robotu InMoovator'a aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini itiraf etti.

'KİMSEYİ İNCİTMİYORUZ VE MUTLUYUZ'

Robotuna duyduğu aşkın saçma ya da garip olmadığını söyleyen Lilly, ailesinin ve arkadaşlarının da tercihine saygı duyduğunu söyledi.Robotuna aşık oldu evlenmek istiyor

RESMİ YASAYI BEKLİYOR

Twitter hesabından ''Tercihim ile gurur duyuyorum. Kimseyi incitmiyoruz ve oldukça mutluyuz'' açıklaması yapan Lilly, Fransa'da robotlarla evlenme konusunda resmi bir yasanın çıkmasını bekliyor.

Robotuna aşık oldu evlenmek istiyor

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