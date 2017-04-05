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Roketsan'ın yeni ürünleri yolda

Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, "Önümüzdeki 7 yılda, şu ana kadar ürettiğimiz kadar ürün çeşidimiz hizmete girecek" dedi.

05.04.2017 - 12:59
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OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, Roketsan yetkilileri ve küme üyeleri bir araya geldi.

Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar'ın yaptığı konuşmada, OSTİM'in kendileri için çok önemli olduğunu, bu tür çalışmaları gelecek yıllarda da sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

"BÜYÜK SİSTEMLER FÜZELER DEVREYE GİRECEK"

Roketsan'ın son 10 yılda çok yol aldığını dile getiren Yaşar, "Sadece 2016'da 4 ayrı ürünümüz kalifiye oldu. Önümüzdeki 7 yılda, şu ana kadar ürettiğimiz veya kalifiye ettiklerimiz kadar ürün çeşidimiz hizmete girecek. Artık boyları 2 metre değil, 6-8 metre olan büyük sistemler, füzeler devreye girecek. Bunları sanayicilerimizle üreteceğiz." dedi.

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