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Roma'da çeşmeler kapanıyor

Kuraklık yaşanan İtalya'da çeşitli tasarruf yöntemlerine başvuruluyor.

26.07.2017 - 12:29
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İtalya genelinde yaz mevsiminin aşırı sıcak geçmesi hayatı olumsuz etkilerken, ülkede bahar aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi ve su kaynaklarının azalması nedeniyle tasarrufa gidildi.

Roma'da çeşmeler kapanıyor

ALINAN ÖNLEMLERDEN SULAR BİR SÜRE AKMAYACAK

Kuraklık nedeniyle alınan önlemler kapsamında başkent Roma ve Katolik dünyasının merkezi Vatikan’da bulunan fıskiyelerdeki sular bile kesildi. Aziz Petrus Bazilikası’nın avlusundaki iki Barok mimarisi eseri dahil Roma genelindeki tarihi çeşme ve süs havuzlarının büyük bir kısmında sular bir süre akmayacak.

Vatikan’da bulunan NBC muhabiri, Claudio lavanga burada gördüklerini aktararak, “Sıradan bir yaz günü. Yüzlerce kişi Aziz Petrus Bazilikası’na girmek için kuyrukta beklerken diğerleri de hayranlıkla mimari güzelliği izliyor. Ancak yakından bakacak olursanız burada eksik bir şey var; meydanda bulunan Barok çeşmelerindeki su. Vatikan rekor seviyede kuraklık çeken komşu Roma ile dayanışma gösterisinde bulunmak için suları kesti” diye konuştu.

Roma'da çeşmeler kapanıyor

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İtalya’da haftalardır devam eden kavurucu sıcaklar ve kuraklığın ağır bedelini kuşkusuz doğa ödüyor. Öyle ki ülke genelinde tarım arazilerinin yüzde altmışı kuraklığa teslim olurken bazı bölgelerde acil bir durum ilan edildi. Zeytinlikler, domates ve şaraplık üzümler.. Kuraklık hepsini de etkilendi.

Bir yandan da mevcut su stoku hızla tükeniyor. Başkentin su rezervleri o kadar azaldı ki yetkililer, günlük 8 saatlik su kesintisi uygulamasının bile gündeme getirilebileceğini belirtiyor. Vatandaşlarsa ciddi su kaybına neden olan kentin eskimiş su şebekesini yenilemeyen yerel yöneticilerden oldukça şikayetçi.

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