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Romanya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Romanya'nın Buzau kentinde Richter ölçeğine göre 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

DHA | 28.12.2016 - 05:35
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Romanya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

 

Yerin 7.6 km derinliğinde meydana gelen deprem Bulgaristan'dan ve Kırklareli'nden de hissedildi.

KIRKLARELİ'NDE HİSSEDİLDİ

Buzau'da gece saat 02.20 sıralarında Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bulgaristan ve Kırklareli'nden de hissedildiği bildirilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin Kırklareli'nin Kofçaz İlçesi'nin Ahlatlı Köyü olduğunu açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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