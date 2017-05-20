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Romanya'da Türk yürüyüşü yapıldı

Romanya'da yaşayan Türk vatandaşları başkent Bükreş'te Türk yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Rumenler de destek verdi.

20.05.2017 - 16:41
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Bükreş Büyükelçiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle başkent Bükreş'te "12. Geleneksel Bahar Yürüyüşü" organize edildi.

Büyükelçilik binası önünden başlayan ve başkentin en büyük caddesi Calea Dorobantilor'da devam eden yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Romanya'da Türk yürüyüşü yapıldı

ÇOK SAYIDA SOYDAŞ YER ALDI

Rumenlerin de yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte, Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Türk vatandaşlarının yanı sıra Kırım Tatarları, Azerbaycan ve Kazakistan vatandaşları ve diğer soydaşlar yer aldı.

Türkiye, Romanya, Azerbaycan ve Kazakistan bayraklarının taşındığı yürüyüş sırasında marşlar okundu, türküler söylendi.

Katılımcılar, "Gençlik FETÖ'ye karşı", "15 Temmuz demokrasi ve birlik ruhu dimdik ayakta", "Milli iradenin yanındayız", "Şehitlerimizi unutmayacağız", "Millet eğilmez, Türkiye yenilmez" yazılı pankartlarla Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) ve hain darbe girişimini lanetledi, şehitleri andı.

RUMENLERDEN YÜRÜYÜŞE DESTEK

Cadde üzerindeki binalarda oturan Rumen vatandaşları pencerelere çıkıp Türk bayrakları sallayarak, yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşün ardından Bükreş Büyükelçiliğinin bahçesinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonda, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" isimli sergi açıldı.

Bükreş Büyükelçisi Ertaş, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Romanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yürüyüşe katılarak, devletlerinin yanında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Romanya'da Türk yürüyüşü yapıldı

"DARBE GİRİŞİMİ MİLLETİMİZİ BİR ARAYA GETİRDİ"

Ertaş, "Bugün yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, özellikle de gençlerimiz, tıpkı mirasını devraldığımız dedelerimiz gibi, halkımızın mücadele azmi ve çalışkanlığının en güzel örneğini sergilemektedir. Biz devlet olarak her zaman yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanındayız." diye konuştu.

Dünyanın pek az yerinde Türk yürüyüşünün yapıldığını hatırlatan Ertaş, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendiliğinden bir araya geldiğini ve Türk festivali gibi organizasyonlar düzenlemeye başladığını vurguladı. Ertaş, "Darbe girişimi milletimizi bir araya getirdi ve daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.



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