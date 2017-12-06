Romanya'nın eski kralı Michael öldü

4 asırdır ayakta olan ve mihrabında bal yetiştirilen cami

1 Atatürk’ün anlamak isteyenler için 10 kitap Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan pek çok kitap var. Bunlar arasında Kitap Ayracı olarak sizler için bir seçki hazırladık.

2 Mars yüzeyinde gizemli küre Mars'ta araştırmalar yapan uzay aracı, gizemli bir kürenin fotoğrafını çekti.

3 Albinizmin anlatıldığı Kar Taneleri'ne uluslararası ödül Kendisi de albino olan Elif Kayalar'ın filmi Kar Taneleri, Woodpecker Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Öğrenci Filmi ödülünü kazandı.

4 Le Guen: Fenerbahçe beni endişelendiriyor Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, cuma günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

5 Tamer Karadağlı: Kıvanç Tatlıtuğ ile yarışacak halim yok Başarılı oyuncu, 50 yaşının gerektiği gibi davrandığını ve bu yaştan sonra kaslı vücut yapamayacağını söyledi.

6 Trump'ı tacizle suçlayan kadından dava 2007 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Summer Zervos için, Trump tarafından açılan dava başladı.