Romanya'nın eski kralı Michael öldü

Kraliyet ailesi, geçen yıl hastalık nedeniyle halk arasından çekilen eski kralın 97 yaşında öldüğünü duyurdu. Romanya'yı 1927-1930 ve 1940-1947 arasında iki ayrı dönemde yöneten kral, kanser tedavisi görüyordu.
SÜRGÜN YEMİŞTİ
Kral Michael, 2011 yılında Romanya'da parlamentoya hitap etmiş ve ülkede büyük tartışma çıkmıştı. 1947'de tahtı bırakıp İngiltere ve İsviçre'ye sürgüne giden Kral Michael, bazı kesimler tarafından hain olarak niteleniyordu.
O yıllarda vatandaşlıktan çıkarılan kral, 1997'de tekrar vatandaşlığa kabul edilmişti.