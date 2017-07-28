Ronaldo 7 çocuk istediğini söyledi

Geçtiğimiz ay taşıyıcı anneden dünyaya gelen ikiz bebekleri Eva ve Mateo’nun ardından 32 yaşındaki Portekizli yıldız Ronaldo, İspanyol gazetesi El Mundo’yla yaptığı röportajda 4. bebeğin yolda olduğu haberini vermişti.

"7 ÇOCUK İSTİYORUM"

Ünlü futbolcu şimdi de küçük oğlunun 6 kardeş istediğini söyledi ve forma numarası da olan 7’nin uğurlu rakamı olduğunu, bu sebeple 7 çocuk istediğini açıkladı.

"SİHİRLİ NUMARAMIZ 7"

Bir Çin televizyon kanalına konuşan Ronaldo, ‘Christianinho çok mutlu ve daha fazla kardeş istiyor. Sihirli numaramız olan 7’yi istiyor ve bu bence harika’ şeklinde konuştu. Yıldız futbolcu 3 çocuğuyla anın tadını çıkardığını söyledi.