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Röprodiksiyon nedir

Bir sanat eserinin aslına uygun olarak yeniden yapılmasına röprodüksiyon denir.

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Günümüzde çeşitli sanat eserleri satan dükkanlar mevcutttur. Bu dükkanlara girdiğinizde Mona Lisa, Çığlık veya Yıldızlı gece gibi ünlü ressamlara ait tabloların orijinalinin neredeyse aynısını yağlı boya veya çeşitli tekniklerle yapıldığını görürsünüz. Tabiki bu eserler orijinali değil, röprodiksiyon denilen bir tenkik ile usta ressamların eserleri yeniden yapmasıyla oluşur.

Röprodiksiyon nedir

KOPYA İLE RÖPRODİKSİYONUN FARKI NEDİR

Röprodüksiyon, bir sanat eserinin aslına uygun kopyasına denir, ancak her kopya bir röprodiksiyon sayılamaz. Bir sanat eserinin bu anlamda çoğaltılması ve röprodüksiyon sayılabilmesi için, özgün yapıtın gerçekte tek nüsha olarak yapılmış olması gerekir.

Röprodiksiyon nedir

Röprodüksiyonu kopyadan ayıran özellik, onun taklit olmayıp, yalnızca özgün yapıtın özgün tekniği dışında bir teknikle yeniden üretilmesidir. İşte bu yüzden kopya sayılmamaktadır.

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