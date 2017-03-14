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Rotterdam Belediye Başkanı: Ateş açılacaktı

Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb, Bakan Kaya'nın aracının durdurulması olayında Hollanda Özel Timi'ne ateş izni verildiğini söyledi.

14.03.2017 - 12:23
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Rotterdam Belediye Başkanı: Ateş açılacaktı

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Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, kamu yayın kuruluşu NOS TV'te yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanında "geniş omuzlu" 12 kişinin bulunduğunu ve o kişilerin silahlı olup olmadığını bilmediklerini ifade ederek "Bu durum korkutucuydu." dedi.

"ÖZEL TİM GÖNDERDİK"

Bakan Kaya'nın yanındaki kişilerin ateş etme ihtimalini düşündükleri için özel tim gönderdiklerini belirten Aboutaleb, "Bunun sebebi, olası bir saldırıda bizim orada olaya hakim olabilmemizdi." ifadesini kullandı.

"ATEŞ ETME İZNİ VERİLMİŞTİ"

Aboutaleb, sunucunun, "Bir bakan gelmiş, orada ne olabilirdi ki?" sorusu üzerine, "Bakanın korumaları ateş edebilirdi." iddiasında bulundu. Özel timin sadece korumalar için gönderildiğini söyleyen Aboutaleb, "Bakanın korumalarının polisin teslim ol uyarısına uymayıp ellerini kemerlerine doğru götürmeleri durumunda Hollanda Özel Timi'ne ateş etme izni verilmişti." diye konuştu.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

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