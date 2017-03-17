Rotterdam'da Türkler protesto gösterisi yapacak

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, hafta sonu Hollanda polisinin Türk protestoculara uyguladığı şiddeti protesto etmeyi hedefleyen gösteriye izin verdi.

"TÜRKLERİN HAKLARINI KORUMAK İÇİN"

Aboutaleb’in sözcüsü Lennart de Jong, Cuma günü yapılması planlanan gösteri hakkında “Gösterinin Türklerin haklarını korumak için yapılacağı söylendi” dedi.

Önce Almanya, daha sonra da Hollanda’nın Türk bakanlara referandum hakkında toplantı ve gösteri yapma izni vermemesinin ardından, Türkiye ile bu ülkeler arasında kriz yaşanmıştı. Türkiye, yaşanan krizden dolayı diplomatik yaptırımlar uygulanan Hollanda'ya ekonomik bir yaptırım olmayacağı mesajını vermişti.