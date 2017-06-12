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Rudaw, Nusret'in ailesiyle röportaj yaptı

Rudaw, restoran sahini Nusret Gökçe'nin Erzurum'daki köyüne giderek ailesi ve akrabalarıyla röportaj yaptı.

12.06.2017 - 22:15
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Rudaw, Nusret'in ailesiyle röportaj yaptı

asd

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Rudaw adlı haber ajansının, Nusret'in Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki köyüne giderek ailesi ve yakınlarıyla röportaj yapması büyük yankı uyandırdı.

"NUSRET KÜRT ÇIKTI"

Rudaw, haberi 'Nusret Kürt çıktı' başlığıyla servis etti. Röportajı Kürtçe yapan teyzesi Kiraz Vergül şunları söyledi: “Nusret bizim köylümüz. Faik’in oğludur. Kayınvalidem Emine’nin torunudur. Ona Tete derlerdi. Aso’nun torunudur. Nusret Kürt’tür Kürt. Amcaları da Kürt’tür. İki taraftan da Kürt’tür. Hepsi Kürt” diye konuştu.

Rudaw, Nusret'in ailesiyle röportaj yaptı

Habere göre Nusret'in bütün yakınları iyi derecede Kürtçe konuşuyor. Kürtçe bilen babası ise Türkçe konuşmayı tercih etti.

Rudaw, Nusret'in ailesiyle röportaj yaptı

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