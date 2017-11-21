taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.584
USD
3,9500
EURO
4,6318
ALTIN
162,34
PETR
62,2700

Ruhani İsrail'e karşı uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge ülkelerinden İsrail'in tuzağına düşmemelerini istedi.

21.11.2017 - 17:26
  1. Haberler
  2. Dünya

654

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgede yaşanan siyasi krizler konusunda açıklamalarda bulundu.

"HİZBULLAH LÜBNAN'IN PARÇASIDIR"

Bölge ülkelerine "İsrail'in tuzağına düşmeme çağrısı" yapan Ruhani "Hizbullah, Lübnan halkının bir parçası, silahları sadece savunma amaçlı." dedi.

Hizbullah, ABD, Kanada,Avustralya ve bazı diğer ülkeler tarafından terör örgütleri listesinde bulunuyor. Özellikle de İsrail ve Suudi Arabistan son dönemde Lübnan ve Hizbullah üzerinde bir operasyona hazırlanıyor.

"PRENSLERİN MACERAPERESTLİĞİ ORTA DOĞU'YA ZARAR VERECEK"

Ruhani açıklamasında ayrıca Suudi Arabistan'da yaşanan Prens Selman hareketliliğine de değindi. İran Cumhurbaşkanı, "Bazı bölgesel prenslerin maceraperestliği Ortadoğu'ya zarar verecek." ifadelerine de yer verdi.

"İRAN, BÖLGEYE EGEMEN OLMAYI ARZU ETMİYOR"

Ruhani açıklamalarının yanı sıra Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede "Bizim Irak ve Suriye'deki varlığımız bu ülkelerin terörle mücadele eden hükümetlerinin davetiyle gerçekleşti" diyen Ruhani, "İran bölgeye egemen olmayı arzu etmiyor." dedi.


İlginizi Çekebilir
ABD'den PKK'ya zırhlı Hummer sevkiyatı
Suriye'nin Rakka kentinde, ABD'nin terör örgütü PYD'ye gönderdiği zırhlı araçlar görüntülendi.
Mars'ta 'akan su' bulunduğu teorisi çürütüldü
Bilim adamları, Mars yüzeyindeki koyu çizgilerin NASA'nın dediği gibi su değil kum akıntısı izi olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde
Dünya üzerinde, farklı yerlerde en çok askeri faaliyet gösteren ülkelerden biri de Türkiye oldu.
Çipras, Sisi ve Rum lider Anastasiadis buluştu
Kıbrıs Rum yönetimi bugün Yunanistan ve Mısır liderlerinin de katılımıyla 3’lü enerji zirvesine ev sahipliği yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

724
Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

71
CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

248
Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

165
Türkiye'nin Afrin hazırlığı PKK'yı telaşlandırdı

Türkiye'nin Afrin hazırlığı PKK'yı telaşlandırdı

89
Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

91
Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM