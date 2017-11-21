Ruhani İsrail'e karşı uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgede yaşanan siyasi krizler konusunda açıklamalarda bulundu.

"HİZBULLAH LÜBNAN'IN PARÇASIDIR"

Bölge ülkelerine "İsrail'in tuzağına düşmeme çağrısı" yapan Ruhani "Hizbullah, Lübnan halkının bir parçası, silahları sadece savunma amaçlı." dedi.

Hizbullah, ABD, Kanada,Avustralya ve bazı diğer ülkeler tarafından terör örgütleri listesinde bulunuyor. Özellikle de İsrail ve Suudi Arabistan son dönemde Lübnan ve Hizbullah üzerinde bir operasyona hazırlanıyor.

"PRENSLERİN MACERAPERESTLİĞİ ORTA DOĞU'YA ZARAR VERECEK"

Ruhani açıklamasında ayrıca Suudi Arabistan'da yaşanan Prens Selman hareketliliğine de değindi. İran Cumhurbaşkanı, "Bazı bölgesel prenslerin maceraperestliği Ortadoğu'ya zarar verecek." ifadelerine de yer verdi.

"İRAN, BÖLGEYE EGEMEN OLMAYI ARZU ETMİYOR"

Ruhani açıklamalarının yanı sıra Fransa Cumhubaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede "Bizim Irak ve Suriye'deki varlığımız bu ülkelerin terörle mücadele eden hükümetlerinin davetiyle gerçekleşti" diyen Ruhani, "İran bölgeye egemen olmayı arzu etmiyor." dedi.



